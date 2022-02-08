Зеленский ответил на слова Путина о "красавице", что Украина терпит, "это мудро"

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна терпелива, потому что "терпение - это мудрость".

"Украина - очень терпеливая, потому что это (терпение - прим.ТАСС) - это мудрость, это важно и для Европы, и для россиян", - сказал он. "Наше терпение влияет на провокации, на которые мы не отвечаем, потому в терпении мудрость", - добавил Зеленский, комментируя по просьбе СМИ слова президента РФ Владимира Путина, процитировавшего выражение "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица" по отношению к Киеву и Минским соглашениям, имея в виду, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства.

При этом Зеленский согласился со словами Путина о том, что Украина "красавица". "Но насчет моя - это уже перебор", - отметил президент.