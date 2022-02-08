Глава МИД ФРГ посетила линию соприкосновения в Донбассе

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник посетила линию соприкосновения в Донбассе, пробыв там порядка 40 минут, и вновь указала на необходимость деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, глава внешнеполитического ведомства ФРГ попросила командующего ВС Украины объяснить ей текущее положение дел в Донбассе. Сама Бербок, как видно на фотографиях, опубликованных изданием, в целях безопасности надела черный бронежилет и каску. "Я здесь, чтобы получить представление о том, что это значит, что мы все еще находимся в состоянии войны в центре Европы", - приводит слова Бербок газета Bild.

"Эти места дают понять, насколько важно, чтобы мы сейчас возродили минские соглашения, чтобы мы могли прийти к ситуации, когда есть мир и чтобы люди могли продолжать жить в регионе, который является их домом", - подчеркнула она. При этом министр вновь указала на необходимость разрешения украинского кризиса дипломатическим путем. "Мы не сможем предотвратить агрессию с российской стороны военным путем, поэтому я сделаю все, чтобы мы шаг за шагом продвигались вперед за столом переговоров", - подытожила глава МИД Германии.

В понедельник и вторник Бербок находилась с визитом в Киеве. В ходе поездки она провела встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Запланированная ранее встреча с президентом страны Владимиром Зеленским не состоялась. Как сообщало агентство Reuters, причиной стали "трудности с графиками".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. минские соглашения остаются нереализованными, так как украинская сторона отказалась от выполнения их политических пунктов, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.