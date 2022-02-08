Зеленский назначил спецпредставителя Киева по приднестровскому урегулированию

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Клименко спецпредставителем Киева по приднестровскому урегулированию. Соответствующий указ опубликован во вторник.

"Назначить Клименко Юрия Аркадьевича специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования", - говорится в документе.

Ранее Клименко работал в посольствах Украины в странах Бенилюкса и США. В 2005-2006 годах был генеральным консулом Украины в Салониках (Греция), а с 2006 по 2010 годы - генконсулом Украины в Барселоне (Испания). В 2011-2013 годах занимал должность первого заместителя руководителя главного управления по вопросам международных отношений администрации президента Украины. После этого до апреля 2021 года был постоянным представителем Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Киев не признает независимость непризнанного Приднестровья и поддерживает территориальную целостность Молдавии. Украина выступает посредником в приднестровском урегулировании в формате "5+2", участниками которого являются Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ - посредники, США и Евросоюз - наблюдатели.