СМИ: взрыв прогремел в столице Афганистана

КАИР, 8 февраля. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел во вторник на северо-западе Кабула. Об этом сообщило афганское агентство Aamaj News.

По его данным, инцидент произошел в столичном квартале Хайрхана в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к автомобилю. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) пока не подтвердили факт взрыва.

С конца 2021 года в Кабуле участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.