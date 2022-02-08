Гражданскую инициативу "Честные люди" в Белоруссии признали экстремистским формированием

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Гражданская инициатива "Честные люди" включена в белорусский перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, который опубликован на сайте МВД республики.

"Группа граждан, являющихся участниками, руководителями и создателями инициативы "Честные люди", осуществляет экстремистскую деятельность", - отмечается на сайте белорусского МВД.

Независимая инициатива по развитию гражданского общества в Белоруссии "Честные люди" была создана в 2020 году. Ее представители заявляли, что преследуют цель не допустить фальсификации президентских выборов.

В МВД ранее обратили внимание на то, что действия создателей, руководителей и участников экстремистских формирований образуют состав преступления, предусмотренного ст. 361-1 Уголовного кодекса Белоруссии ("Создание экстремистского формирования либо участие в нем"), за которое предусмотрена ответственность до семи лет лишения свободы. Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД ранее подчеркивало, что подписка на интернет-ресурсы, объявленные экстремистскими формированиями, является "основанием для проведения следственных действий, в том числе обыска, и дачи правовой оценки каждому подписчику".

Ранее МВД и КГБ Белоруссии признали экстремистскими формированиями свыше 30 движений и интернет-ресурсов.