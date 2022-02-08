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Зась 10 февраля встретится с главами комитетов по международным делам стран ОДКБ

В рамках мероприятия состоится обсуждение основных направлений деятельности ОДКБ в контексте текущего состояния международной и региональной обстановки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 10 февраля встретится в Москве с руководителями комитетов по международным делам парламентов государств - членов организации. Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"10 февраля 2022 года в Секретариате ОДКБ состоится встреча генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с участниками первого совещания председателей (руководителей) комитетов и комиссий, к предмету ведения которых относятся вопросы международных отношений парламентов государств - членов ОДКБ", - сказал он.

Как отметил пресс-секретарь организации, в рамках мероприятия состоится обсуждение основных направлений деятельности ОДКБ в контексте текущего состояния международной и региональной обстановки. "После встречи с генеральным секретарем ОДКБ участники совещания посетят Объединенный штаб ОДКБ и ознакомятся с работой Центра кризисного реагирования ОДКБ", - добавил Зайнетдинов.

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Зась, Станислав Васильевич
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