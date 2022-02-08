ЦИК Белоруссии аккредитовал 47 международных наблюдателей на референдум

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Центризбирком (ЦИК) Белоруссии аккредитовал на республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны 47 международных наблюдателей. Такие данные во вторник приводятся на сайте белорусского ЦИК.

По его данным, 43 международных наблюдателя представляют страны СНГ, в том числе 14 аккредитованы от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, также от избирательных органов иностранных государств аккредитовано 4 наблюдателя, при этом от каких стран - не уточняется.

Ранее сообщалось, что территориальными комиссиями по референдуму аккредитовано 17 642 национальных наблюдателя от политических партий, других общественных объединений и трудовых коллективов. Представители белорусской оппозиции отсутствуют в списке национальных наблюдателей.

Глава ЦИК Игорь Карпенко не исключил, что на референдуме будут также наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, ЦИК республики направил приглашения в Центризбиркомы стран СНГ прислать своих наблюдателей. Сообщалось, что Центризбирком России получил приглашение от ЦИК Белоруссии и планирует направить наблюдателей на референдум.

Ожидается, что в состав миссии наблюдателей от СНГ на конституционном референдуме войдут 100-120 человек. В соответствии с указом президента Белоруссии, конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно будет с 22 по 26 февраля.