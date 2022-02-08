Додон: молдавско-российский деловой союз начал свою работу еще до официального запуска

КИШИНЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Молдавско-российский деловой союз приступил к работе, направленной на активизацию экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом говорилось в ходе состоявшейся во вторник встречи, которую провел его председатель, бывший президент Молдавии Игорь Додон с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым.

"Обсудили общественно-политическую и экономическую ситуацию в Молдове. Были едины во мнении, что сотрудничество между Республикой Молдова и Российской Федерацией необходимо укреплять и углублять во всех областях, представляющих взаимный интерес, на благо граждан обоих государств", - говорится в сообщении на официальном сайте союза. Додон сообщил Васнецову, что "деловой союз уже начал свою работу, хотя его официальный запуск планируется на 22-23 февраля".

Ранее Додон отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что после смены власти в Молдавии отношения с Россией потеряли прежнюю динамику и нуждаются в активизации. Он напомнил, что в марте прошлого года истек срок льготного режима для экспортеров молдавской продукции в Россию, но новому президенту и правительству так и не удалось его продлить. Также требуют решения социальные проблемы сотен тысяч работающих в России молдавских трудовых мигрантов, возник газовый кризис, поставивший республику на грань коллапса в энергетике. Додон выразил недоумение тем, что в этой ситуации ни президент, ни премьер не торопятся ехать в Москву на переговоры с российскими партнерами.

По словам экс-президента, российская сторона на высоком уровне подтвердила, что окажет поддержку деятельности делового союза, который будет всемерно содействовать продвижению интересов молдавского бизнеса в России, росту российских инвестиций в экономику Молдавии.