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В ЕС прокомментировали ошибочное сообщение Bloomberg о "вторжении России на Украину"

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что подобные ошибки "случаются, но очень важно, чтобы эти ошибки были признаны и исправлены"

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Евросоюз считает сообщение агентства Bloomberg о "вторжении России на Украину" ошибкой "с коротким сроком жизни", которая не вызвала резонанса в СМИ и была быстро исправлена. Об этом заявил во вторник ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы заметили это сообщение в медленные часы выходного дня (оно было опубликовано в ночь на субботу - прим. ТАСС), однако поняли, что это была ошибка с коротким сроком жизни, которую новостное агентство быстро исправило. Она не вызвала особого резонанса и не привлекла внимания СМИ", - заявил он, подчеркнув, что подобные ошибки "случаются, но очень важно, чтобы эти ошибки были признаны и исправлены".

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