Украина заочно арестовала 14 российских самолетов, принадлежащих "Газпром Авиа"

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Украина заочно арестовала 14 пассажирских самолетов, принадлежащих российскому авиаперевозчику "Газпром Авиа", сообщил во вторник пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"По материалам СБУ наложен арест на 14 пассажирских самолетов, принадлежащих российскому авиаперевозчику "Газпром Авиа". Эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины - АР Крым. Таким образом они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, арест наложен в рамках уголовного дела, открытого по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); чч. 2 и 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины); ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее); ст. 334 (нарушение правил международных полетов).

Досудебным расследованием установлено, отмечено в сообщении СБУ, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки в Крым с нарушением норм украинского законодательства. "Наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны", - считает СБУ.

Согласно материалам СБУ, аресты наложены на 263 российских самолетов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки в Крым. В марте 2014 года Украина объявила закрытым воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью гарантировать безопасность полетов.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. Участвовали более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.