WP: Белый дом и Госдеп до последнего противились попыткам начать эвакуацию из Кабула

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Чиновники Белого дома и Госдепартамента практически до последнего момента не осознавали угрозу взятия Кабула радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) летом 2021 года и сопротивлялись попыткам американских военных начать подготовку к эвакуации из Афганистана сотрудников американского посольства и афганцев, сотрудничавших с США. Об этом свидетельствует доклад Пентагона, оказавшийся в распоряжении газеты The Washington Post.

Согласно опубликованным во вторник выдержкам из 2000-страничного документа, попытки американских военных начать организацию эвакуации упирались в сопротивление самого посольства в Кабуле, а также Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Так, контр-адмирал Питер Вейзли, руководивший операцией по эвакуации, в своих свидетельствах, приведенных в документе, утверждал, что Пентагон был бы "намного лучше подготовлен к осуществлению более упорядоченной" эвакуации, если бы "лица, принимающие решения, обращали внимание на признаки того, что происходило в зоне боевых действий". Он не стал приводить конкретных имен чиновников администрации, о которых идет речь, однако отметил, что их невнимание к продвижению "Талибана" на Кабул подорвало способность военных США подготовиться к такому развитию событий.

Другой американский военный, свидетельства которого приводятся в докладе, отмечал, что Вейзли пытался объяснить временному поверенному в делах США в Афганистане Россу Уилсону "реальную угрозу безопасности", однако дипломат "этого не понимал".

В документе приводятся также свидетельства бригадного генерала Фаррелла Салливана, который рассказал о том, как 6 августа, практически за неделю до взятия талибами Кабула, на одном из совещаний представитель СНБ Белого дома, имя которого он не стал называть, подчеркивал, что эвакуация из Афганистана стала бы сигналом того, что США "потерпели поражение". "По моему мнению, СНБ серьезно не готовился к эвакуации", - подчеркнул Салливан.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.