Джонсон провел перестановки в составе кабмина

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел несколько перестановок в составе своего кабинета министров. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте британского правительства.

Джейкоб Рис-Могг, с 2019 года занимавший пост лидера Палаты общин, был назначен на специально созданную для него должность министра по делам Brexit и эффективности правительства в секретариате кабмина. Лидером Палаты общин вместо него станет депутат-консерватор Марк Спенсер, который ранее был главным партийным организатором ("кнутом") в Палате общин.

Новым "кнутом" в нижней палате британского парламента станет Крис Хитон-Харрис. До этого он полтора месяца провел на должности замглавы МИД Великобритании по делам Европы, курируя в том числе и российское направление британской внешней политики.

Перестановки в окружении Джонсона продолжаются с прошлой недели, когда свои посты покинули руководитель аппарата Даунинг-стрит Дэн Розенфельд, глава управления внутренней политики Мунира Мирза, директор по связям с общественностью Джек Дойл, личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс и советник Джонсона по вопросам равноправия Елена Нарозански. 31 января премьер пообещал навести порядок в своей канцелярии и изменить организацию ее работы из-за скандала с вечеринками, которые регулярно проводились на Даунинг-стрит в период действия строгих коронавирусных ограничений.

В субботу стало известно, что главой премьерского аппарата назначен парламентарий Стив Баркли, который будет совмещать новую должность с уже занимаемыми им постами руководителя секретариата кабинета министров и канцлера герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям). Ему поручено руководить процессом интеграции премьерской канцелярии с секретариатом кабмина. Бывший журналист вещательной корпорации Би-би-си Гито Харри будет отвечать за связи с общественностью в новой команде Джонсона. Харри занимал при нем ту же должность, когда нынешний премьер был мэром Лондона в 2008-2016 годах.

Джонсон сталкивается с серьезным давлением со стороны оппозиции и ряда консерваторов из-за скандала с вечеринками на Даунинг-стрит. Как отмечают британские СМИ, существует реальная вероятность того, что в ближайшее время в парламенте на голосование может быть вынесен вопрос о доверии премьеру. Голосование состоится, если 15% депутатов от Консервативной партии, заседающих в Палате общин (54 человека), заявят об утрате доверия. Открыто отставки Джонсона в настоящее время требуют 14 сопартийцев.