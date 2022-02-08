Парламент Норвегии направит вопросы кабмину из-за назначения Столтенберга главой ЦБ

ХЕЛЬСИНКИ, 8 февраля. /ТАСС/. Парламент Норвегии направит правительству страны письмо с вопросами о назначении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга главой Центробанка страны. Об этом сообщило во вторник Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на решение парламентского контрольного и конституционного комитета.

Письмо будет направлено главе Минфина Трюгве Слагсволлю Ведуму и премьер-министру Йонасу Гару Стёре, оно будет содержать 21 вопрос по процессу назначения и его прозрачности. После этого парламент примет решение о дальнейших действиях. У правительства есть неделя для того, чтобы предоставить ответы.

О назначении Столтенберга было объявлено на прошлой неделе. Он заявил, что приступит к новой работе после 1 октября, когда истечет срок его мандата в НАТО. Столтенберг будет занимать пост главы ЦБ в течение шести лет. С 1 марта и до его вступления в должность банк временно возглавит вице-президент Ида Вольден Бахе.

Как отмечают норвежские СМИ, большинство партий в норвежском парламенте не поддерживало кандидатуру Столтенберга на должность главы ЦБ. В частности, ряд политиков продолжает выражать обеспокоенность относительно того, насколько независим он будет в этой роли, учитывая его связи с правящей Рабочей партией, лидером которой он ранее являлся, и ее первыми лицами.

Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (в 2000-2001 и 2005-2013 годах), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, сейчас он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года, таким образом, он должен пробыть на посту генсека в общей сложности восемь лет.