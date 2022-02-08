СМИ: ВВС Ирака уничтожили на севере страны семь боевиков ИГ

КАИР, 8 февраля. /ТАСС/. Семь боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидированы во вторник в результате удара ВВС Ирака на севере страны. Об этом сообщил новостной портал SHAFAQ News со ссылкой на заявление силовых структур арабской республики.

"В результате успешного взаимодействия сразу нескольких спецслужб <...> на границе провинций Салах-эд-Дин и Найнава был обнаружен командный пункт лидеров террористов ИГ <...>. Сегодня утром истребители F-16 нанесли точечные удары с воздуха по укрытию боевиков, представлявшему собой пещеру длиной 140 метров. По предварительным данным, уничтожены семь террористов, занимавших командные должности", - подчеркивается в тексте.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию для освобождения перешедших под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти страны объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников органов правопорядка, армию и мирных граждан, главным образом в северных провинциях Ирака.