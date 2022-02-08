Посол Белоруссии посетил МИД Армении после заявлений Лукашенко

ЕРЕВАН, 8 февраля. /ТАСС/. Посол Белоруссии в Армении Александр Конюк во вторник посетил МИД Армении. Эту информацию в беседе с корреспондентом ТАСС подтвердил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Посол Белоруссии посетил МИД", - отметил он, не приведя подробностей встречи.

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву возможные перспективы присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, заявил, что "Армении деваться некуда".

После этого МИД Армении заявил, что "своеобразный геополитический анализ президента Белоруссии предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой".