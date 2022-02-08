В ЛНР считают, что социально-экономические связи Киева и Донбасса остаются на паузе

ЛУГАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Восстановление социально-экономических связей через линию соприкосновения остается на паузе, представители Киева в экономической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не готовы искать пути взаимопонимания по данному вопросу. Об этом во вторник по итогам заседания подгруппы заявила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь.

"В вопросах восстановления социально-экономических связей продвинуться пока не удается, несмотря на предварительно заявленную готовность украинской стороны. Сторонами озвучен ряд вопросов, ответы на которые должны были бы способствовать положительной динамике, однако даже искать пути взаимопонимания в части подходов к их решению украинская сторона пока не готова. Таким образом, возможность решения ключевой задачи рабочей группы - организации выполнения пункта 8 Комплекса мер [по выполнению минских соглашений] - пока остается на паузе", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале делегации ЛНР.

Ковшарь добавила, что по вопросу выплаты Украиной пенсий все так же нет решения. Кроме того, на переговорах обсуждалось отсутствие итогов инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Отдельное внимание рабочая группа уделила итогам инспекции МАГАТЭ ряда объектов в ЛНР и ДНР, проведенной в декабре 2021 года. Вопросы вызывает отсутствие информации о результатах при общей позитивной оценке", - проинформировала пресс-секретарь делегации.

Во вторник также проходят заседания подгрупп по политическим вопросам и вопросам безопасности. Заседание Контактной группы в режиме видеоконференции пройдет 9 февраля.