Оппозиция Украины считает, что посредничество партнеров поспособствует миру в стране

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) рассчитывает, что посредничество международных партнеров позволит установить мир на Украине. Об этом заявил во вторник сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Чтобы восстановить мир на украинской земле, необходимы политическая воля и готовность к компромиссу. Посредничество со стороны европейских партнеров Украины не раз позволяло усадить стороны за стол переговоров и достичь деэскалации. Это сработало в 2014-2015 годах и, надеемся, сработает и сейчас", - цитирует его пресс-служба политсилы.

В этом контексте сопредседатель ОПЗЖ отметил "важную конструктивную роль Франции в мирном урегулировании" и визит ее президента Эмманюэля Макрона в Российскую Федерацию и на Украину. "Визит в Москву и Киев может подготовить почву для конкретных решений. В условиях, когда власти Украины и России больше не ведут прямого диалога, такая челночная дипломатия остается одним из немногих действенных инструментов налаживания переговоров. Поэтому мы благодарны Макрону за его инициативу", - добавил он.

Бойко выразил надежду, что встреча политических советников лидеров государств "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция), намеченная на 10 февраля, будет продуктивной и этот формат восстановит работу в полном объеме. "Это откроет путь к компромиссу и мирному урегулированию не только на Украине, но и к стабилизации ситуации на всем европейском континенте", - заявил сопредседатель ОПЗЖ и подчеркнул, что продвижение к миру будет зависеть от того, насколько стороны готовы выполнять Минские соглашения. "Сегодня есть перечень абсолютно понятных задач, которые необходимо решить для снятия напряженности. Нужно восстановить постоянный режим прекращения огня, разведение войск от линии разграничения и обеспечить принятие политических решений, предусмотренных Комплексом мер по выполнению Минских соглашений, подписанных семь лет назад", - отметил политик.

По его словам, у всех, кто настроен на политическое урегулирование украинского кризиса, имеются большие надежды на продуктивность встречи политических советников "четверки". Для мира на Украине нужна политическая воля и компромисс, подчеркнул Бойко. "Визит президента Франции, демонстрация поддержки Минских соглашений со стороны лидеров ЕС укрепит позиции сторонников политического урегулирования на Украине. Это должно подтолкнуть украинскую власть к реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2019 года в Париже. Если будет выбран путь диалога и компромисса, шансы на восстановление мира и единства Украины вырастут", - сказал Бойко.

Поездки Макрона

Макрон провел во вторник в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В понедельник он в Москве обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе ситуацию вокруг Украины. После встречи с Зеленским президент Франции подчеркнул необходимость "четкого следования Минским соглашениям". По итогам беседы с украинским коллегой Макрон намерен провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону.