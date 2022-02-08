В США не исключили возможность совместной работы с талибами против ИГ

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты способны взаимодействовать с движением "Талибан" (запрещено в России) в целях борьбы в Афганистане с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России). Об этом заявил во вторник генерал-лейтенант американских Сухопутных войск Майкл Курилла, занимающий в настоящее время должность начальника штаба Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США.

"Однако я считаю, таково мое личное мнение, что имеются прагматические примеры того, что мы можем объединиться в преследовании "ИГ-Хорасан", учитывая угрозу родине", - сказал военачальник. Он отвечал на вопрос о возможном сотрудничестве США и талибов в борьбе с терроризмом в Афганистане. Курилла принял участие в слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры, выдвинутой ранее президентом Джо Байденом на пост главы СЕНТКОМ.

Генерал также выразил мнение, что террористы в Афганистане вынашивают замыслы совершения вылазок в Соединенных Штатах, но в настоящее время не имеют потенциала, позволяющего провести такие операции. По его оценке, "ИГ-Хорасан" производит перегруппировку сил в Афганистане. Проблема также заключается в том, что "[движение] "Талибан" не отреклось от [террористической сети] "Аль-Каида" (запрещена в России), убежден Курилла. На его взгляд, у ИГ есть "стремление атаковать родину", то есть США. "[Но] у них еще нет такого потенциала", - отметил генерал.