В США заявили о готовности к открытому диалогу с РФ по безопасности в ОБСЕ

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы в ОБСЕ к подлинному и открытому диалогу с Россией по безопасности, но он должен учитывать ключевые принципы организации, заявил во вторник на онлайн-брифинге для иностранных журналистов постоянный представитель США при этой организации Майкл Карпентер.

"Мы <...> готовы участвовать в действительно открытом, честном диалоге, который, как мы надеемся, даст конкретные результаты <...>", - сказал он. "Но все, что мы делаем, должно быть основано на соблюдении ключевых принципов, тех принципов, под которыми неоднократно подписывались за последние 50 лет и даже больше все 57 государств ОБСЕ", - добавил Карпентер.