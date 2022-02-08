ВС Швеции отметили рекордное количество желающих записаться в ополчение в январе

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Количество обращений в ополчение в январе 2022 года в Швеции достигло рекордного уровня. Это связано с ситуацией в области политики безопасности и с усилением присутствия вооруженных сил королевства на острове Готланд, сообщают ВС в опубликованном во вторник пресс-релизе.

"В январе в ополчение обратилось более чем в два раза больше (156%) [желающих] по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было получено 993 новых заявки. При этом отмечено значительное увеличение количества обращений в ВС по телефону, электронной почте и в социальных сетях", - отмечено в сообщении.

Как пояснил специалист по связям с общественностью кадрового центра шведских ВС Понтус Канделин, многие поступавшие запросы не касались ополчения напрямую, люди спрашивали "о помощи в неопределенной ситуации". Были получены электронные письма типа "Как я могу зарегистрироваться добровольно, если идет война? " и "Могу ли я чем-нибудь помочь сейчас, когда ситуация кажется тревожной?". "Мы заметили повышенную готовность защищаться из-за освещения в СМИ неопределенной внешней ситуации", - пояснил Канделин.

Большинство из обратившихся - мужчины в возрасте 25-60 лет. Многие, возможно, прошли начальную военную подготовку (призыв) или, например, курсы медсестер. Некоторые недавно переехали в Швецию и хотели бы поступить в вооруженные силы, они проходили военную службу на родине.

Кампания в СМИ

В шведских СМИ с декабря идет пропагандистская кампания о якобы "все более агрессивной России". В сообщениях газет и телеканалов также постоянно присутствовала тема о наращивании военных резервов на острове Готланд: порт его главного города Висбю патрулируют бронемашины, в то время как с континента для подкрепления направляются новые части. В СМИ царила настоящая предвоенная риторика, особенно ярко проявляющаяся в заголовках публикуемых материалов. Из них выходило, что нападение России на остров - это уже только "вопрос времени".

ВС сообщили 15 января, что перебросили на остров оперативное спецподразделение, входящее в состав полка из провинции Норботтен. Переброска была осуществлена в пятницу вечером транспортным самолетом С-17 международной транспортной организации Heavy Airlift Wing, куда входит Швеция, из аэропорта Каллакса. При этом часть военных прибыла на остров морем на пароме. В сообщении эти действия назвали "реакцией Швеции на обострение в отношениях между Россией и Украиной".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.