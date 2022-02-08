Великобритания направит в Польшу 350 морских пехотинцев

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Великобритании направят в Польшу 350 военнослужащих из 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что военнослужащие 45-го батальона, дислоцированного в шотландском городе Арброт, будут размещены в Польше "в ближайшие дни". "Они будут помогать польским вооруженным силам в рамках совместных учений, планирования действий на случай чрезвычайных ситуаций и институционального развития в условиях продолжающейся напряженности на украинской границе", - сказано в заявлении британского военного ведомства. В нем также подчеркивается, что размещение военнослужащих королевских ВС происходит "на двусторонней основе, а не в качестве помощи по линии НАТО".

"Польша - один из наших старейших союзников. Будучи крепкими партнерами по НАТО и [при решении проблем] в Европе, мы занимаем твердую позицию в вопросе защиты территориального суверенитета Украины и политики открытых дверей НАТО, - заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес по итогам встречи с польским коллегой Мариушем Блащаком в Лондоне. - Мы обсудили наши озабоченности европейской безопасностью и необходимость непрерывного диалога с российским правительством для продвижения стабильности и деэскалации со стороны российских вооруженных сил на границе с Украиной".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Всего за последние пару месяцев Великобритания договорилась с Польшей об отправке дополнительно около 500 военнослужащих. В декабре прошлого года Лондон разместил на территории республики порядка 140 военных инженеров для оказания помощи в укреплении польско-белорусской границы на фоне острого миграционного кризиса.