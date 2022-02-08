В США считают, что РФ и КНР хотят "заполнить ваккум" в Афганистане после вывода войск

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай стремятся играть решающую роль в Центральноазиатском регионе и будут стремиться заполнить политический вакуум, возникший после ухода США из Афганистана. С таким утверждением выступил во вторник американский генерал-лейтенант Майкл Курилла на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил по утверждению его кандидатуры на пост главы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США.

"Как я понимаю, Россия и Китай стремятся играть решающую роль в Центральной Азии. По моей оценке, окончание военной миссии США в Афганистане создало вакуум в Центральной Азии, который Россия и Китай будут стремиться заполнить", - полагает он.

В частности, по его мнению, "Россия и Китай, вероятно, обеспокоены потенциалом для роста и расширения насильственного экстремизма в Афганистане после ухода войск США и падения бывшего правительства, и по этой причине у них есть стимул усилить влияние в этой стране".

Курилла считает, что Россия "рассматривает Центральную Азию как регион, прочно находящийся в ее сфере влияния", в то время как Китай "стремится к доступу к природным ресурсам Центральной Азии для обеспечения своих промышленных потребностей".

При этом кандидат на пост главы СЕНТКОМ полагает, что "страны Центральной Азии, вероятно, продолжат поддерживать отношения с США и союзниками", поскольку они рассматривают отношения с Вашингтоном в качестве "страховки от излишнего внешнего влияния", а также в качестве "рычага воздействия, с помощью которого они могут добиваться преимуществ и уступок от России и Китая".

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул Афганистан. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.