Премьер Литвы призвала НАТО уделять больше внимания безопасности на ее восточном фланге

ВИЛЬНЮС, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в ходе встречи в Лондоне с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном призвала Североатлантический альянс уделять больше внимания ситуации в сфере безопасности на восточном фланге НАТО. Об этом сообщила во вторник пресс-служба литовского премьера.

"В условиях беспрецедентного скопления [прибывших на учения] российских войск на территории Белоруссии для находящейся на восточном фланге альянса Литвы очень важно усиление присутствия союзников по НАТО", - заявила Шимоните.

Она обрисовала, как Вильнюсу видится этот процесс. "Необходимы последовательное усиление элементов противовоздушной обороны и быстрого реагирования, поставки дополнительной амуниции, регулярные военные учения в странах Балтии союзников [по НАТО], что играет серьезную роль в рамках сдерживания", - сказала литовский премьер.

О направлении в Литву дополнительного контингента в состав сводного батальона НАТО передового базирования, командование которым взяла на себя Германия, сообщило в понедельник Министерство обороны ФРГ.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.