Пентагон считает, что США должны бороться с растущим влиянием РФ на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Пентагон должен стремиться сократить растущее влияние России на Ближнем Востоке, в частности, путем укрепления связей и союзов с другими государствами. Уверенность в этом выразил во вторник генерал-лейтенант американских Сухопутных войск Майкл Курилла, являющийся начальником штаба Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США.

На сайте Сената Конгресса США по делам вооруженных сил опубликованы письменные ответы Куриллы на вопросы законодателей перед слушаниями, посвященными рассмотрению его кандидатуры, выдвинутой ранее президентом США Джо Байденом на пост главы СЕНТКОМ. В зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США входит Ближний Восток.

В указанном документе Курилла, в частности, отмечает, что "ключом к противодействию растущему российскому влиянию" на Ближнем Востоке с точки зрения командования является "развитие и поддержание прочных коалиций и партнерских отношений, а также работа совместно с союзниками и партнерами <...>". По мнению Куриллы, СЕНТКОМ в "дальнейшем должен оттачивать планы по сотрудничеству в сфере обороны, чтобы операции, действия, инвестиции и взаимодействие сосредоточивались на противодействии российскому влиянию".

"Растущим амбициям Китая на Ближнем Востоке лучше всего противостоять с помощью прочных коалиций и партнерских отношений, - полагает Курилла. - Сдерживание военного, дипломатического, информационного и экономического влияния Китая требует общегосударственного подхода, при котором наши обязательства подкрепляются операциями, действиями, инвестициями и взаимодействием".

По словам Куриллы, США должны "противопоставить хищнической деятельности Китая <...> приверженность США партнерским отношениям и союзам". "Поступая таким образом, США останутся наиболее предпочтительным партнером в сфере безопасности в регионе", - добавил он.