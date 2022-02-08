Председатель ОБСЕ видит смысл в новом обсуждении темы безопасности в Европе с РФ

ВЕНА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау заявил, что видит смысл в новом обсуждении темы безопасности в Европе с РФ и подходит к этому вопросу с оптимизмом. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

Ранее во вторник председательствующая в ОБСЕ Польша инициировала создание в рамках организации нового формата под названием "Возобновленный диалог ОБСЕ по европейской безопасности". Россия не поддерживала эту инициативу председательства Польши, заявив, что она дублирует все существующие форматы работы в ОБСЕ. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал предлагаемую инициативу Польши "крайне сырой".

Отвечая на вопрос о критическом отношении России к этой инициативе, Рау сказал, что "в обязанности председателя ОБСЕ входит представлять позицию, взгляды и идеи каждого государства-участника". "Это единственный путь, чтобы прийти к консенсусу. Без сомнения, есть смысл продолжать дискуссию, которую мы запустили сегодня, также и с Россией", - констатировал он, подчеркнув, что намерен обсудить этот вопрос с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе своего планируемого визита в Москву 15 февраля.

"Я уверен, что это хорошая возможность обсудить все вопросы, которые волнуют все страны - члены ОБСЕ, с министром Лавровым", - сказал Рау. "Я оптимистично настроен", - подчеркнул он. По словам министра, Польша инициировала диалог "также и потому, что интенсивная дипломатическая переписка содержит идеи, которые мы пытаемся развивать и структурировать в сегодняшних дискуссиях".

По мнению Рау, ОБСЕ сейчас "находится в критическом моменте, если говорить о европейской и глобальной безопасности". Как он считает, сейчас очень высок "риск серьезной войны в Европе". "Эскалация конфликта в и вокруг Украины означает не только человеческие страдания, но также и серьезные политические, экономические и военные последствия", - добавил министр.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.