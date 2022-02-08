Госдеп видит отход от реализации минских соглашений

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что в настоящее время имеет место отход от реализации Минских соглашений, а также поддерживают позицию Киева по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщил во вторник на онлайн-брифинге для журналистов постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер.

"Мы уходим дальше от имплементации Минских соглашений, а не приближаемся [к их выполнению]", - заявил американский дипломат.

При этом он сигнализировал, что никакой ответственности правительства в Киеве за такую ситуацию американская администрация не усматривает. "Мы твердо верим, и мы поддерживаем позицию Украины: урегулирование конфликта лежит в полной имплементации этих договоренностей", - сказал Карпентер.