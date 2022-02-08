"Укроборонпром" сообщил об испытании модернизированного танка Т-64БВ

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Харьковский бронетанковый завод проводит испытания модернизированного танка Т-64БВ образца 2022 года. Об этом во вторник на своем сайте сообщил украинский государственный концерн "Укроборонпром", в состав которого входит завод.

"Государственное предприятие Харьковский бронетанковый завод, входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", испытывает новейшую модификацию Т-64БВ образца 2022 года. Эта боевая машина является основным танком Вооруженных сил [Украины] и предназначена для усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя, прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы противника, быстрой организации оборонительных рубежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизация танка проведена по заказу Министерства обороны Украины. В ходе нее танк оснастили новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, а также другими элементами. Кроме того, усовершенствована топливная система боевой машины и установлена дополнительная бронированная защита топливных баков.

При модернизации танка специалисты заменили советские радиостанции западными. "Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старых советских. Отныне у этой боевой машины есть, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО", - сообщил директор Харьковского бронетанкового завода Герман Сметанин, слова которого процитировали в "Укроборонпроме".

В конце 2021 года вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что на Украине внедрено две трети стандартов НАТО.