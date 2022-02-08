ВС Латвии заявили, что самолет Ан-2 не нарушал границу Белоруссии

РИГА, 8 февраля. /ТАСС/. Латвийский самолет Ан-2 не нарушал государственную границу Белоруссии. С таким утверждением во вторник выступила пресс-секретарь командующего Национальными вооруженными силами (НВС) республики Сандра Брале.

Представитель НВС подтвердила агентству LETA, что во вторник от белорусских ВВС поступила информация о возможном нарушении латвийско-белорусской границы самолетом НВС республики Ан-2. Учитывая, что НВС продолжают оказывать поддержку Государственной пограничной охране из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Белоруссии, вблизи границы с соседней страной во вторник действительно состоялся запланированный полет самолета Ан-2.

Информация, полученная из средств объективного контроля - данные GPS-сигнала самолета, - свидетельствует о том, что нарушения государственной границы не произошло, утверждала Брале.

Госпогранкомитет Белоруссии ранее во вторник сообщил, что латвийский самолет Ан-2 нарушил государственную границу страны. По его данным, самолет залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска "Урбаны", вернулся в Латвию.

Латвия вместе с Польшей и Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа 2021 года были пресечены попытки 5 818 человек незаконно пересечь границу, а всего с начала прошлого года были задержаны 473 человека. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября прошлого года режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, после продлило его действие до 10 февраля 2022 года, а затем - до 10 мая. Поддержку пограничникам оказывают НВС и батальон спецназначения полиции.