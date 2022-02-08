В НАТО заявили, что обсуждают возможность новой структуры альянса

ВИЛЬНЮС, 8 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс ведет дискуссии о построении новой структуры НАТО. Об этом во вторник заявил находящийся в Вильнюсе замгенсека блока Мирча Джоанэ на семинаре в Центре восточноевропейских исследований.

"НАТО адаптируется к условиям новой реальности, - сказал он. - Наши лидеры обсуждают вопрос новой структуры альянса". При этом нюансы вероятной структурной перестройки организации Джоанэ не уточнил.

Заместитель генсека остановился также на отношениях альянса с Россией. "Идея возвращения к ситуации 1997 года (содержится в высказанных РФ требованиях по предоставлению гарантий безопасности - прим. ТАСС), когда проходила первая волна расширения НАТО, является неприемлемой. Переговоров на этот счет нет, но есть достаточно предметов, по которым с Москвой можно вести диалог", - утверждал он. По словам Джоанэ, в Брюсселе "ждут ответа на наше письмо".

Анализируя ситуацию на восточном фланге НАТО, замгенсека отметил, что альянс поступил вразрез интересам России. "Россия получила противоположное тому, о чем просила. Они говорили, что не хотят появления на восточном фланге НАТО дополнительных солдат альянса, но в последнее время их здесь становится больше", - признал он.