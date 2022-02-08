В Минске считают, что на Западе неправильно трактуют конституционную реформу в Белоруссии

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Депутаты Европарламента осуществляют неконструктивные действия в отношении Белоруссии, о чем свидетельствует их заявление, в котором распространяется фейковая информация о республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию страны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении президиума Совета Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента).

"Получая сведения из недостоверных и политизированных источников, они (евродепутаты - прим. ТАСС) преднамеренно вводят в заблуждение общественность своих государств относительно конституционной реформы в Беларуси", - отмечается в заявлении белорусских парламентариев.

Они убеждены, что "Республика Беларусь, напротив, демонстрирует странам Европейского союза пример продуманной, планомерной, проводимой в соответствии с законодательством работы по обновлению Основного закона". В верхней палате парламента обратили внимание на то, что "широкое всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений, в рамках которого поступило более 9 тыс. предложений, прошло заинтересованно, в спокойной и деловой обстановке".

В Минске призвали евродепутатов прекратить "беспочвенные размышления и серьезно задуматься о выработке цивилизованной конструктивной политики в отношении суверенного и независимого государства - Республики Беларусь".

В соответствии с указом президента Белоруссии конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно будет с 22 по 26 февраля.