ООН приветствует контакты по Украине на высшем уровне в Москве, Киеве и Вашингтоне

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. ООН приветствует недавние переговоры на высшем уровне в Москве, Киеве, Берлине и Вашингтоне по Украине. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы приветствуем высокий уровень дипломатического взаимодействия, будь это в Москве, Киеве, Берлине и Вашингтоне, - сказал он. - Генеральный секретарь ясно [заявил] о необходимости активизации дипломатической деятельности во избежание любого рода эскалации".

Генсек ООН Антониу Гутерриш по-прежнему верит в мирное решение нынешней ситуации вокруг Украины. "Генеральный секретарь ООН по-прежнему верит, что не будет военных действий. Эта [линия] будет в центре нашего взаимодействия и политики", - отметил Дюжаррик.

На вопрос, есть ли в распоряжении ООН какой-то чрезвычайный план на случай негативного развития событий, представитель генсека ответил: "Я остановлюсь на моем последнем ответе".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.