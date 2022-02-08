{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Боррель считает, что заявление Китая и РФ может стать основанием для их мощного альянса

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель полагает, что совместное заявление Китая и России может стать основанием для мощного альянса этих двух стран, которые, по его версии, "противостоят демократии". Такое мнение Боррель выразил во вторник на пресс-конференции в США, которую транслировала онлайн пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

"Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено [Западом] за ситуацией на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов, - полагает он. - Сейчас, в отличие от холодной войны, противостояние происходит не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами, такими как Россия и Китай".

Теги
РоссияКитайБоррель, Жозеп
Австрия не будет вывозить с Украины персонал посольства
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в конце января говорил, что страна может эвакуировать персонал посольства в Киеве
Читать полностью