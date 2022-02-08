{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕС приветствует визит Макрона в Москву и высказанные там инициативы

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Евросоюз приветствует визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и высказанные там инициативы. Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в США, которую транслировала онлайн пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

"Это очень важный визит, это хорошо, что европейский лидер, а Франция сейчас как раз председательствует в Совете ЕС, отправился в Россию, чтобы представить наше видение, в том числе ситуации на Украине", - сказал он.

Австрия не будет вывозить с Украины персонал посольства
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в конце января говорил, что страна может эвакуировать персонал посольства в Киеве
Читать полностью