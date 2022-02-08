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ЕС не считает, что Россия стремится захватить Украину

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. ЕС считает, что РФ не стремится захватить Украину, а лишь оказывает на нее давление ради пересмотра архитектуры безопасности в Европе. Такое мнение выразил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в США, которую транслировала онлайн пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

"Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение", - сказал он.

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