КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Украина получит от Великобритании противокорабельные ракеты, с помощью которых украинские ВМС рассчитывают противостоять России в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

В интервью украинскому радио "Новое время" он заявил, что, согласно подписанному между двумя странами соглашению, Великобритания должна поставить Украине вооружения и предоставить иную военную помощь на £1,7 млрд ($2,3 млрд). "Это четыре конкретных проекта. Первый проект - это два корабля, минные тральщики, которые уже сейчас стоят на стапелях в Шотландии и переделываются под наши нужды. Это корабли, которые будут строиться: первый тут, в Британии, а следующие будут на украинских верфях, таким образом, будут привлечены наши судостроители. Это два порта: один в Черном, другой в Азовском море, и это ракетное вооружение", - сказал украинский посол.

"В первый раз наши вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях", - заявил Пристайко.

Украина и Великобритания 12 ноября подписали в Лондоне рамочное соглашение о британской кредитной поддержке развития возможностей ВМС Украины, предусматривающее кредит на сумму до £1,7 млрд. Как сообщало украинское издание "Зеркало недели", средства планируется направить на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз. Утверждалось, что благодаря этим средствам Киев покроет первоочередные потребности своих ВМС.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.