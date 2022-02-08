Советник Пентагона заявил, что в общих интересах США и РФ избегать конфликта в Арктике

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия одинаково заинтересованы в том, чтобы избегать каких-либо конфликтов между двумя странами в Арктике. Такую точку зрения высказал во вторник старший советник Пентагона по вопросам безопасности в Арктике Рэнди Ки, выступая на онлайн-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

"Важно отметить, что Россия является арктической страной, которая имеет общие с Соединенными Штатами критически важные водные пути в Арктике. В интересах обеих стран, как Соединенных Штатов, так и России, сдержать конфликт, например, в Беринговом и Чукотских морях", - подчеркнул он.

Ки при этом заявил, что РФ за последнее время "восстановила целый ряд бывших советских баз в Арктике и построила несколько дополнительных", что дает ей возможность "проекции силы по всей Арктике". В связи с этим, по его мнению, Вашингтону также следует активизировать усилия в регионе, поскольку "Америка не может позволить себе, чтобы ее воспринимали слабой" в этом регионе.