Шольц снова заявил о том, что нужны переговоры и решение в ситуации вокруг Украины

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России, однако Запад стремится к диалогу. Об этом заявил во вторник в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции перед переговорами с президентами Франции и Польши Эмманюэлем Макроном и Анджеем Дудой.

"Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе", - сказал он. По его словам, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров трех стран совпадает. "Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России - политическим, экономическим и наверняка геостратегическим", - утверждал Шольц. "Наши устремления сегодня в рамках Веймарского треугольника заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении", - сказал он.

"Нас всех объединяет одна цель - сохранить мир в Европе - посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща", - сказал Шольц.