Постпред США выразил готовность к обсуждению в ОБСЕ затронутых РФ тем по безопасности

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. США ждут, как отреагирует Россия на данный американской стороной ответ по преодолениям в сфере безопасности, Вашингтон готов к дальнейшему обсуждению этих тем, в том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил во вторник на онлайн-брифинге для журналистов постоянный представитель США при данной организации Майкл Карпентер.

"Мы представили довольно много предложений, теперь мы ждем, продемонстрирует ли российская сторона заинтересованность к взаимодействию по этим вопросам или нет. Мы готовы к их обсуждению на двусторонней основе, в НАТО и ОБСЕ", - сказал он.

"Мы считаем, что все эти вопросы влияют на безопасность всех остальных 56 членов ОБСЕ и должны быть обсуждены в организации. Мы должны иметь возможность для проведения этих обсуждений при участии всех. Так что сейчас мы ждем взаимодействия со стороны России", - добавил Карпентер.

На вопрос ТАСС о том, когда может быть проведен следующий раунд переговоров по линии ОБСЕ, американский представитель отметил, что "возобновление диалога по безопасности в Европе произошло сегодня по инициативе главы МИД [Польши] Збигнева Рау". По словам Карпентера, "данное предложение было выдвинуто после активных консультаций с другими участниками ОБСЕ, не только с Россией, но, конечно, в том числе с Россией".

Как отметил, американский постпред, указанный диалог "сосредоточен на трех широких блоках, по которым будут вести обсуждение". "Первый касается мер по выстраиванию доверия, прозрачности в военной сфере и контроля над обычными видами вооружений. Второй имеет отношение к процессу урегулирования конфликтов, их предотвращения. Третий - к невоенным и всеобъемлющим аспектам безопасности, включая энергетическую, экономическую и гуманитарную безопасность, в том числе права человека", - пояснил Карпентер.

"Мы в дальнейшем планируем провести обсуждения по всем этим трем блокам, трем направлениям. Россия, конечно, приглашается принять участие и заявить обо всех своих озабоченностях, представить все свои предложения совместно с остальными, чтобы мы продвинулись вперед", - заключил постпред США при ОБСЕ.

Предложения РФ

В конце 2021 года Россия предложила США и НАТО заключить два договора, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток и ограничения на размещение в Европе наступательных вооружений. Вашингтон и Брюссель 26 января 2022 года передали Москве письменные ответы на эти предложения. Они не были опубликованы, однако известно, что Запад не пошел на принципиальные для России уступки, хотя и обозначил направления возможных дальнейших переговоров.

Комментируя ответы Запада, президент России Владимир Путин заявил по итогам состоявшихся в понедельник переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что "центральные озабоченности" Москвы "оказались проигнорированными" США и НАТО.