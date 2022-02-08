Вице-президент Бразилии: отношения с НАТО затрудняют покупку страной российского оружия

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 февраля. /ТАСС/. Покупка Бразилией российских вооружений затруднена ввиду того, что страна обладает статусом основного союзника вне НАТО. Такое мнение в интервью, опубликованном во вторник газетой Valor Econômico, выразил вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау.

"Мы не покупаем российские вооружения. <...> Основной причиной является то, что Бразилия обладает статусом основного союзника вне НАТО. Честно говоря, считаю [такую возможность] затруднительной. Я не вижу, чтобы бразильские военные круги относились к такому какому-либо соглашению в этой сфере", - цитирует его издание.

Он также напомнил, что ранее Бразилиа приобрела у Москвы военные вертолеты Ми-35М. Соответствующее соглашение было подписано в ходе визита в ноябре 2008 года занимавшего в тот момент пост президента России Дмитрия Медведева в Рио-де-Жанейро. По словам вице-президента Бразилии, страна впоследствии столкнулась с "проблемами при их обслуживании".