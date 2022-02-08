Президент Польши считает перемещения войск РФ самыми масштабными со Второй мировой войны

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда считает перемещения российских войск в последнее время самыми масштабными со времен Второй мировой войны. Об этом он заявил во вторник на брифинге по прибытии на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Встреча проходила в рамках так называемого Веймарского треугольника - трехстороннего формата с участием Германии, Франции и Польши.

"Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля", - утверждал Дуда. "Мы все задаем себе вопрос, что будет дальше, каким будет эффект этих перемещений войск, которых мир и Европа не видели со Второй мировой войны", - добавил он.

По словам Дуды, сейчас Запад должен совместно искать "выход из этой сложнейшей ситуации - самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС". "Наша большая задача - обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине", - подчеркнул польский лидер.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В настоящее время в Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. Она должна завершиться учениями "Союзная решимость - 2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля на территории Белоруссии.

Веймарский треугольник - трехсторонний политический институт Германии, Франции и Польши. Он был создан 28-29 августа 1991 года. Изначально он ставил задачу развивать сотрудничество между тремя странами и задумывался как инструмент сближения Польши с ЕС и НАТО.