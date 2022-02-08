В Конгрессе США предложили не помогать Киеву до обеспечения сохранности границы с Мексикой

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Группа членов Палаты представителей Конгресса США предложила ввести запрет на оказание Вашингтоном помощи Киеву в сфере безопасности, пока американские власти не примут достаточных мер для предотвращения проникновения на американскую территорию нелегальных мигрантов через границу с Мексикой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте конгрессмена Мэтта Розендейла (республиканец от штата Монтана).

Как отмечается в документе, представленная инициатива предполагает "запрет для властей США на предоставление помощи Украине в военной сфере и в области безопасности, пока на южной границе не завершат строительство системы барьеров и пока не восстановят операционный контроль над южной границей". "У США нет ни юридических, ни моральных обязательств помогать Украине, и не в наших национальных интересах проливать кровь американцев и расходовать средства в Восточной Европе", - подчеркивается в заявлении.

"В течение первого года пребывания президента [США] Джо Байдена у власти мы стали свидетелями вторжения более чем 2 млн нелегальных мигрантов через нашу южную границу", - отметил Розендейл. Он указал на то, что в свете "жалкой неспособности" властей США "обеспечить безопасность собственных границ и защитить собственную территориальную целостность" многие американские политики от обеих партий заявляют об обязательствах США "сделать это для Украины". "Прежде чем разжигатели войны втянут Америку в очередной зарубежный конфликт, касающийся границ страны в Восточной Европе, находящейся за тысячи миль от наших берегов, они должны по крайней мере обеспечить сначала безопасность нашей южной границы", - подчеркнул конгрессмен.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял ряде мер по ужесточению иммиграционной политики и усилению пограничного контроля. Он инициировал строительство стены на границе с Мексикой. Трамп подчеркивал, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Байден в январе прошлого года после инаугурации подписал ряд указов, в том числе смягчил миграционное законодательство страны. Одним из первых распоряжений демократа на посту президента стала отмена введенного республиканцем Трампом режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Данный режим позволял финансировать строительство стены в обход Конгресса США.