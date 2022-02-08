Помощь Украине и соблюдение минских соглашений. Как прошел визит Макрона в Киев

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Состоявшийся во вторник первый за 24 года визит президента Франции в Киев не принес явного прорыва ни в двусторонних отношениях, ни в вопросе снятия напряженности вокруг Украины, однако, по мнению экспертов, является многообещающим с точки зрения урегулирования обстановки в сфере безопасности.
В Киев Эмманюэль Макрон отправился из Москвы, где накануне провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам этой встречи он признал наличие реальной обеспокоенности со стороны РФ по ряду вопросов в сфере безопасности и выступил за скорейший поиск компромиссов ради создания новой общеевропейской архитектуры безопасности. Позже, уже по завершении визита в Москву, он заявил, что видел своей целью "остановить эскалацию и открыть новые возможности" и цель эта достигнута.
На совместной пресс-конференции с Путиным французский лидер обещал, что поднимет в ходе дискуссий в Киеве вопрос о минских соглашениях, которые, как подчеркнул Макрон, должны выполняться неукоснительно. После беседы с украинским коллегой Макрон собирался провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону.
Совпадение мнений
На пресс-конференции после встречи с Макроном украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что у него с президентом Франции совпадают мнения по поводу стоящих перед Украиной и Европой вызовов. "Мы очень ценим поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. У нас с президентом Франции общие взгляды на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой в целом", - сказал он.
Макрон отметил, что цель Парижа - достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели, заявил о приверженности минским соглашениям, призвал к соблюдению договоренностей, которые являются единственной основой для урегулирования кризиса на Украине, и подчеркнул, что и Париж, и Берлин как гаранты "Минска-2" готовы и дальше выступать посредниками. Он указал, что украинский президент подтвердил ему свою "приверженность соблюдению перемирия".
В то же время в Киеве, как заявил Зеленский, ожидают проведения переговоров в "нормандском формате" на уровне лидеров государств (Германия, Россия, Украина и Франция), а также рассчитывают на встречу политсоветников, которая может состояться 10 февраля.
Большая часть пресс-конференции так или иначе затрагивала заявления, прозвучавшие накануне на встрече Макрона с Путиным. В частности, журналисты очень хотели узнать реакцию Зеленского на слова российского лидера по поводу минских соглашений и необходимости их выполнения Киевом: "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица". Зеленский ответил, что "Украина очень терпелива" и это, по его мнению, подтверждается тем, что страна "не реагирует на провокации".
Обсуждались на встрече и вопросы двусторонней повестки. Зеленский сообщил, что Киев и Париж договорились о поставках на Украину локомотивов на сумму €900 млн и пожарной техники на €300 млн. Президент Украины отметил, что Киев "продолжает сотрудничество с компанией Airbus относительно создания национального перевозчика". Кроме того, сейчас реализуется совместный проект строительства патрульных катеров для пограничной службы Украины. По словам Зеленского, "Укроборонпром" подписал с Францией совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.
Дискуссия выходит на новый уровень
Визиты президента Франции в Москву и Киев были восприняты многими экспертами как многообещающие в контексте обострившейся политической ситуации. Так, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что дискуссия вокруг украинского урегулирования вышла на новый уровень и это дает некоторую надежду на построение в конечном итоге более эффективной системы европейской безопасности.
По словам эксперта, сам факт визита президента Франции в столицы России и Украины имеет символическое значение. "Макрон оказался первым из крупных европейских лидеров, кто не поленился и полетел в Москву и Киев в тот момент, когда все пугают друг друга угрозой некоей атаки. Сам факт состоявшихся визитов лидера такого крупного европейского государства означает, что никто не хочет войны, а завязавшийся диалог дает робкую надежду, что удастся в конечном счете построить систему более эффективной европейской безопасности, - отметил он. - Позиция РФ - внятная, последовательная, не подверженная никаким колебаниям - была доведена до Макрона, и это привносит надежду на прогресс в дальнейших переговорах по этому вопросу".
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что встреча Макрона с Зеленским может стать маленьким шагом вперед в убеждении киевских властей соблюдать минские соглашения. По мнению сенатора, у Киева "нет своей собственной позиции", поэтому для России "предельно важно консолидировать позицию Франции, Германии, их союзников по Евросоюзу, <...> США с тем, чтобы надавить на Киев, принудить Киев к выполнению минских соглашений". "Тогда все моментально встанет на свои места", - уверен Косачев.
В самой Франции визиты также оценили позитивно. В частности, глава МВД страны Жеральд Дарманен заявил, что визит в Москву "способствовал налаживанию диалога" с президентом России. "Произошло исключительно важное событие. Президент республики вернул Францию в центр мировой истории", - сказал он.
Между тем украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев полагает, что визит Макрона на Украину имел политические цели, прежде всего касающиеся внутренней политики Франции. "Очевидно, что он хочет снискать лавры [экс-президента Франции Николя] Саркози, миротворца, который остановил войну", - сказал Золотарев.
После визита на Украину Макрон отправился в Германию - еще одну страну "нормандской четверки". Там на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польше Анджеем Дудой также обсуждались итоги его переговоров в Москве и Киеве.