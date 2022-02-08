Помощь Украине и соблюдение минских соглашений. Как прошел визит Макрона в Киев

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Состоявшийся во вторник первый за 24 года визит президента Франции в Киев не принес явного прорыва ни в двусторонних отношениях, ни в вопросе снятия напряженности вокруг Украины, однако, по мнению экспертов, является многообещающим с точки зрения урегулирования обстановки в сфере безопасности.

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В Киев Эмманюэль Макрон отправился из Москвы, где накануне провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам этой встречи он признал наличие реальной обеспокоенности со стороны РФ по ряду вопросов в сфере безопасности и выступил за скорейший поиск компромиссов ради создания новой общеевропейской архитектуры безопасности. Позже, уже по завершении визита в Москву, он заявил, что видел своей целью "остановить эскалацию и открыть новые возможности" и цель эта достигнута. На совместной пресс-конференции с Путиным французский лидер обещал, что поднимет в ходе дискуссий в Киеве вопрос о минских соглашениях, которые, как подчеркнул Макрон, должны выполняться неукоснительно. После беседы с украинским коллегой Макрон собирался провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону. Совпадение мнений На пресс-конференции после встречи с Макроном украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что у него с президентом Франции совпадают мнения по поводу стоящих перед Украиной и Европой вызовов. "Мы очень ценим поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. У нас с президентом Франции общие взгляды на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой в целом", - сказал он.

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Макрон отметил, что цель Парижа - достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели, заявил о приверженности минским соглашениям, призвал к соблюдению договоренностей, которые являются единственной основой для урегулирования кризиса на Украине, и подчеркнул, что и Париж, и Берлин как гаранты "Минска-2" готовы и дальше выступать посредниками. Он указал, что украинский президент подтвердил ему свою "приверженность соблюдению перемирия". В то же время в Киеве, как заявил Зеленский, ожидают проведения переговоров в "нормандском формате" на уровне лидеров государств (Германия, Россия, Украина и Франция), а также рассчитывают на встречу политсоветников, которая может состояться 10 февраля. Большая часть пресс-конференции так или иначе затрагивала заявления, прозвучавшие накануне на встрече Макрона с Путиным. В частности, журналисты очень хотели узнать реакцию Зеленского на слова российского лидера по поводу минских соглашений и необходимости их выполнения Киевом: "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица". Зеленский ответил, что "Украина очень терпелива" и это, по его мнению, подтверждается тем, что страна "не реагирует на провокации". Обсуждались на встрече и вопросы двусторонней повестки. Зеленский сообщил, что Киев и Париж договорились о поставках на Украину локомотивов на сумму €900 млн и пожарной техники на €300 млн. Президент Украины отметил, что Киев "продолжает сотрудничество с компанией Airbus относительно создания национального перевозчика". Кроме того, сейчас реализуется совместный проект строительства патрульных катеров для пограничной службы Украины. По словам Зеленского, "Укроборонпром" подписал с Францией совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины. Дискуссия выходит на новый уровень Визиты президента Франции в Москву и Киев были восприняты многими экспертами как многообещающие в контексте обострившейся политической ситуации. Так, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что дискуссия вокруг украинского урегулирования вышла на новый уровень и это дает некоторую надежду на построение в конечном итоге более эффективной системы европейской безопасности.

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