Псаки заявила, что США приветствовали бы прогресс ЕС в переговорах с РФ по безопасности

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Власти США приветствовали бы прогресс ЕС в переговорах с РФ по безопасности, если таковой будет, Вашингтон не видит риска оказаться вне этого диалога. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В свете состоявшейся в понедельник в Москве встречи французского лидера Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина Псаки спросили, не обеспокоена ли вашингтонская администрация возможным появлением "отдельного переговорного трека" между РФ и ЕС, что "может подвергнуть США риску" оказаться вне этой дискуссии. "Ни в коем случае. Я полностью с вами не согласна. Постоянно идут различные дипломатические обсуждения <...>. США - ключевой игрок в большинстве из этих переговоров", - ответила представитель Белого дома журналистке, задававшей вопрос.

"Есть важные форматы: двусторонние, частью которого вчера был президент Макрон, или "нормандский формат", который мы полностью поддерживаем. <...> Есть целый спектр обсуждений, которые ведутся одновременно. <...> Президент [США Джо Байден] недавно дважды говорил с Макроном (на прошлой неделе состоялись два телефонных разговора лидеров США и Франции - прим. ТАСС), в том числе в воскресенье, за день до того, как он [Макрон] говорил с президентом Путиным. Я ожидаю, что они поговорят вновь. Важно отметить, что есть и другие", - продолжила Псаки.

Она напомнила, что в понедельник в Белом доме состоялась встреча Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, а через неделю предстоит очная встреча Шольца с Путиным. "Конечно, если будет дипломатический прогресс, мы его будем приветствовать, но мы поверим, когда увидим его своими глазами на границе [между РФ и Украиной]", - подытожила пресс-секретарь Белого дома.