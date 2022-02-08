Пентагон утверждает, что РФ будет мешать США в Сирии в случае вторжения на Украину

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Начальник штаба Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал-лейтенант Майкл Курилла утверждает, что Россия будет мешать американским войскам в Сирии в случае якобы возможного вторжения на Украину.

"Я считаю, что если Россия вторгнется на Украину, то она без колебаний сможет также действовать [по отношению к США] в качестве подрывного элемента в Сирии", - утверждал Курилла, выступая во вторник в слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры, которая была ранее выдвинута президентом Джо Байденом на пост главы СЕНТКОМ. В зоне оперативной ответственности этого командования, в частности, находятся Ближний Восток и Северная Африка.

"Мы уже рассматриваем это (Сирию - прим. ТАСС) как одни из наиболее сложных условий в плане электромагнитного спектра, в которых мы в настоящее время действуем. Считаю, что они (россияне - прим. ТАСС) являются нашим конкурентом", - сказал американский военачальник.

Отвечая на вопрос председателя комитета - представляющего правящую Демократическую партию сенатора Джека Рида, Курилла заверил, что будет внимательно отслеживать ход взаимодействия с ВС России в Сирии, если будет утвержден новым главой СЕНТКОМ. "Абсолютно, сенатор", - сказал генерал. При этом он уточнил, что не пытается обвинять Россию в стремлении развязать боевые действия против США в Сирии. Кроме того, Курилла заверил, что к этому не стремятся и Соединенные Штаты. "Но, опять-таки: я не считаю, что Россия хочет вступить с нами в войну. И я знаю, что мы не хотим вступать в войну с Россией. Так что я буду к этому очень чутко относиться", - отметил военачальник.

Между тем Служба внешней разведки (СВР) России предупредила ранее во вторник, что спецслужбы США планируют ориентировать "спящие ячейки" экстремистов в Дамаске, прилегающем регионе и провинции Латакия на совершение точечных акций против сотрудников сирийских силовых структур, а также российских и иранских военнослужащих. Кроме того, по свидетельству СВР, в Вашингтоне намерены развернуть широкую медийную кампанию, в том числе в арабоязычных социальных сетях, по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе. В Сирии, несмотря на протесты законного правительства в Дамаске и отсутствие мандата Совета Безопасности ООН, находится контингент войск США.

В последнее время в странах Запада звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.