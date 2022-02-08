В США супруга Камалы Харрис вывели с мероприятия из-за сообщения о заложенной бомбе

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Секретной службы США во вторник вывели Дугласа Эмхоффа - супруга вице-президента страны Камалы Харрис - с мероприятия в одной из школ американской столицы из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"Сотрудник Секретной службы вывел второго джентльмена США из комнаты в 14:18 [по времени Восточного побережья США, 22:18 мск]", - отметили в пуле.

Помощники Эмхоффа уточнили, что представители школы информировали Секретную службу, отвечающую за охрану первых лиц государства, об "угрозе для безопасности". Затем была объявлена эвакуация людей, находившихся в школе.

Позднее пул пояснил со ссылкой на представителя местного школьного округа, что речь шла об угрозе взрыва. По предварительным данным, никто не пострадал.

Указанное учебное заведение находится в центральной части Вашингтона. Ранее сообщалось, что Эмхофф должен посетить данную школу.