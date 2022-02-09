Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши отправится на Украину и посетит Донбасс

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау в среду прибудет с визитом в Киев. В рамках поездки на Украину у него запланировано посещение Донбасса.

Как заявил Рау во время одного из недавних выступлений в Вашингтоне, "ситуация на Востоке Украины заслуживает постоянного внимания и заботы", при этом "любое устойчивое политическое решение должно полностью уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины". Председатель ОБСЕ также указал, что Варшава "решительно поддерживает процесс политического урегулирования, осуществляемый в нормандском формате".

Другая тема, которую Польша активно обсуждает с западными партнерами и намерена обговорить в Киеве, - энергетическая безопасность. По словам Рау, речь идет "о возможностях обеспечения энергетической безопасности Украины в контексте поставок газа из Норвегии или США".

По традиции европейских дипломатов вслед за визитом на Украину Рау намерен отправиться в Россию. Его поездка в Москву запланирована на 15 февраля. Пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина ранее заявлял, что визит главы МИД Польши в РФ связан исключительно с председательством республики в ОБСЕ и не означает перелома в отношениях двух стран. В Москве Рау планирует провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Возможности ОБСЕ

ОБСЕ является важной переговорной площадкой в урегулировании конфликта в Донбассе. ОБСЕ "построена по демократическому принципу, что является ее безусловным плюсом в ситуации гражданской войны на Украине", отметил в беседе с корр. ТАСС старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Офицеров-Бельский. В то же время, по его мнению, ОБСЕ не располагает механизмами и ресурсами, чтобы помочь урегулированию в Донбассе.

Говоря о председательстве Польши в ОБСЕ, специалист высказал мнение, что Варшава будет пытаться протолкнуть свою повестку в урегулировании кризиса в Донбассе, и напомнил, что "Варшава занимает откровенно проукраинскую позицию, и рассчитывать на ее объективность в качестве председателя организации не приходится".

ОБСЕ на Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в марте 2014 года развернула на востоке Украины Специальную мониторинговую миссию (СММ), решение о создании которой поддержали все 57 государств - участников организации, включая Россию.

В состав миссии входят около одной тысячи наблюдателей, которые готовят отчеты о ситуации в том числе на линии соприкосновения. Эти доклады нередко подвергались критике со стороны республик Донбасса и России. В частности, в апреле прошлого года глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что отчеты СММ ОБСЕ о ситуации в Донбассе "стали неинформативными".

Помимо наблюдательной функции, ОБСЕ представлена в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе вместе с Россией и Украиной. В 2014-2015 годах в рамках группы были подписаны минские соглашения, являющиеся основой для урегулирования конфликта.

"Парад визитов"

В последнее время Украину посетили с визитами ряд западных политиков, среди которых госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В минувший понедельник Украину, в том числе и линию соприкосновения в Донбассе, посетили министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский. Во вторник в Киев прилетел с визитом президент Франции Эмманюэль Макрон.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что такая "интенсивная дипломатия" является частью стратегии украинской власти с целью "превратить Киев в центр международной политики". По его мнению, это также является "фактором сдерживания" России.

В то же время депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин полагает, что Украина стала проблемой и "занозой" в международных отношениях, "и все те многочисленные международные переговоры политиков и дипломатов, которые происходят сейчас вокруг украинского вопроса, не имеют ничего общего с решением конкретно проблемы" Украины. По его мнению, эти переговоры связаны с "большой игрой, которая идет вокруг Украины, где Украина пока еще поле для игры, но в перспективе может превратиться в театр военных действий". Волошин считает, что Украина стоит на пороге большого конфликта с Российской Федерацией из-за провальной внешней политики президента Украины Владимира Зеленского.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Российская сторона неоднократно отвергала такие обвинения.