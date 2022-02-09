Делегация талибов прибыла в Швейцарию для обсуждения гуманитарных вопросов

ЖЕНЕВА, 9 февраля. /ТАСС/. Делегация представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) прибыла в Швейцарию для обсуждения гуманитарных вопросов. Об этом сообщил во вторник вечером в интервью телекомпании RTS исполнительный директор неправительственной организации Geneva Call, пригласившей эту делегацию, Ален Делетро.

Он отметил, что Geneva Call поддерживает контакт с талибами на протяжении нескольких лет "по сугубо гуманитарной тематике" и цель таких контактов состоит в "продвижении соблюдения гуманитарного права в Афганистане". При этом приоритетное внимание организация уделяет решению проблемы противопехотных мин, от которых страдает гражданское население, и вопросам здравоохранения. "Лица, которые прибыли в Женеву, делегированы властями в Кабуле, и мы надеемся, что по возвращении они сделают все необходимое для обеспечения уважения норм гуманитарного права в Афганистане", - пояснил Делетро.

Исполнительный директор подчеркнул, что встреча с делегацией талибов отнюдь не означает их официального признания. "Разговор с гуманитарной организацией не легитимизирует их, и в их международном статусе ничего не меняется, - констатировал он. - Их может легитимизировать только соблюдение международных конвенций и международного гуманитарного права".

По данным RTS, афганская делегация прибыла в Швейцарию в минувшее воскресенье, она насчитывает около 10 человек. В швейцарском МИД заявили телекомпании, что речь идет не об официальном визите в страну, а о "дискуссиях, организованных гражданским обществом". Тем не менее на текущей неделе представители внешнеполитического ведомства Швейцарии наметили встречу с делегацией талибов. Со швейцарской стороны в ней запланировано участие сотрудников дирекции развития и сотрудничества МИД, а также структурных подразделений, занимающихся Азиатско-Тихоокеанским регионом и правами человека. При этом все дискуссии пройдут "в конфиденциальных рамках", заявили в дипломатическом ведомстиве.

В свою очередь в Международном комитете Красного Креста RTS сообщили, что намерены "продолжить диалог" с талибами в Женеве и рассчитывают на "конструктивные дискуссии".

После объявления Вашингтоном весной прошлого года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы боевики радикального движения "Талибан" развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа они без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства. Западным государствам пришлось в срочном порядке эвакуировать своих граждан.