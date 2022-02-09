В Белграде назвали запрет сербам голосовать в Косове грубым нарушением прав человека

БЕЛГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Угрозы властей непризнанного Косова запретить проживающим на его территории сербам голосовать на предстоящих выборах являются грубейшим нарушением основных прав человека и гражданских прав сербского народа. Об этом во вторник заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович на встрече со спецпредставителем премьер-министра Великобритании на Западных Балканах Стюартом Пичем.

"Приштина своими действиями ежедневно создает напряжение в Косове и Метохии, и по этому поводу я указал на недавний запрет сербским общинам голосовать на референдуме по изменениям конституции Республики Сербия, а также на угрозы со стороны политических деятелей из Приштины, что сербам в автономном крае и в будущем [будет] запрещено голосовать на выборах Республики Сербия, что самым грубым образом нарушает основные права человека и гражданские права сербского народа", - цитирует заявление Петковича пресс-служба сербского кабмина.

Глава канцелярии выразил надежду, что представители международного сообщества займутся созданием условий для волеизъявления сербского народа на предстоящих выборах на территории Косова и Метохии, чем предотвратят последствия, которые могли бы подорвать сами основы диалога по урегулированию ситуации мирными и политическими средствами.

В свою очередь Стюарт Пич заявил, что будет тесно сотрудничать со специальным представителем ЕС для поддержания диалога между Белградом и Приштиной.

В декабре прошлого года глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что правительство Соединенного Королевства намерено активизировать усилия по поддержанию мира и стабильности на Балканах. Трасс подчеркнула, что Лондон будет налаживать в регионе "более тесные связи в области экономики и обеспечения безопасности". В начале того же месяца британское правительство сообщило об учреждении должности спецпредставителя премьер-министра страны на Западных Балканах. Им стал экс-глава Военного комитета НАТО Пич.