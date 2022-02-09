Премьер Ливии заявил, что останется в должности до проведения всеобщих выборов

КАИР, 9 февраля. /ТАСС/. Председатель Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба заявил во вторник, что передаст свои полномочия новому главе кабмина только после проведения в стране всеобщих выборов, которые изначально должны были состояться еще в декабре прошлого года. Таким образом, премьер отверг планы ливийской Палаты представителей (парламента) провести на этой неделе заседание по избранию нового кабинета министров.

"Правительство национального единства продолжит исполнять свои функции до проведения всеобщих выборов в стране и передаст власть только избранному кабмину. Мы не позволим продлить свой мандат членам Палаты представителей, которые преднамеренно срывают [всеобщие] выборы, чтобы остаться у власти на протяжении еще нескольких лет", - подчеркнул Дбейба в видеообращении, которое опубликовано в Twitter на странице ПНЕ.

Вместе с тем премьер дал понять, что готов снять свою кандидатуру с президентской гонки при условии, что это сделают и остальные кандидаты. Кроме того, он отметил, что более не приемлет никаких новых этапов в переходном политическом процессе в Ливии, на которых настаивают парламентарии.

"Если Высшая избирательная комиссия Ливии не в состоянии организовать выборы, их можно провести путем электронного голосования, что довольно успешно практикуется в некоторых других странах", - указал политик.

В понедельник заседавшая в расположенном на востоке Ливии городе Тобрук Палата представителей приняла решение о проведении 10 февраля голосования по избранию нового премьер-министра страны, а также утвердила дорожную карту, подразумевающую начало нового этапа в рамках переходного политического процесса. По предварительным данным, на кресло премьера претендуют экс-глава ливийского МВД Фатхи Башага и бывший вице-премьер Ахмед Майтыг.

Новая дорожная карта предполагает, что параллельно с избранием главы кабмина и одобрением предложенного им состава правительства парламент совместно с Высшим государственным советом Ливии примет конституционную поправку о назначении новой даты всеобщих выборов. Подразумевается, что они пройдут спустя 14 месяцев после внесения соответствующей поправки в основной закон страны.

Ситуация в Ливии

Согласно решению Форума ливийского политического диалога, прошедшего в Швейцарии в начале прошлого года, на 24 декабря 2021 года в Ливии были назначены президентские и парламентские выборы. Тогда же были названы премьер-министр и состав Президентского совета, в задачу которых с самого начала входила подготовка к выборам.

В соответствии с этой дорожной картой правительство Дбейбы должно было 24 декабря сложить свои полномочия. Однако после отсрочки выборов кабмин продолжил свою работу. Более того, ряд западных государств выступил в поддержку правительства Дбейбы, что вызвало острую негативную реакцию законодателей, которые расценили это как вмешательство во внутреннюю политику страны.