NBC: Байден сравнивал Шольца с Меркель и утверждал, что Макрон "хочет стать де Голлем"

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в частных беседах сравнивал канцлера ФРГ Олафа Шольца с его предшественницей Ангелой Меркель, а также выражал мнение, что президент Франции Эмманюэль Макрон "хочет быть" генералом Шарлем де Голлем. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

На фоне развития ситуации вокруг Украины Байден отмечал, что, оглядывая Европу, он "видит мало знакомых лиц", указывает NBC. При этом телекомпания подчеркивает, что "попытки американского лидера выработать скоординированный ответ России были затруднены разногласиями среди стран НАТО относительно того, как воспринимать угрозу со стороны Москвы".

Байден на этом фоне "отпускал шутливые замечания" в адрес своих европейских коллег. Так, нынешний канцлер ФРГ Шольц не имеет ничего общего с Меркель, приводит оценку Байдена NBC, не поясняя, какие конкретно различия имел в виду лидер США. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по оценкам Байдена, которые приводит NBC, отличается "бурным нравом". Макрон, по его оценкам, стремится стать Шарлем де Голлем. Генерал, возглавивший в годы Второй мировой войны французское движение Сопротивления и затем ставший основателем и первым президентом (1959-1969) Пятой республики во Франции, по сей день считается в этой стране одной из самых значимых политических фигур новейшей истории.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.